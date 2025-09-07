Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi

Savunma sanayisi alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Türkiye'nin "en etkin 50 insan kaynakları liderleri (CHRO)" arasında yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 09:46, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 09:50
Yazdır
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi

DataExpert Exceptional Leadership Solutions işbirliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "En Etkin 50 CHRO Araştırması"nın sonuçları açıklandı. Araştırmada, şirketlerinde insan kaynakları fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden ve performanslarıyla öne çıkan isimler belirlendi.

Savunma sanayisi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, bu yıl listeye giren isimlerden biri oldu. Karataş, Türk savunma sanayisinin artan insan kaynağı ihtiyacına yönelik geliştirdiği stratejik vizyon, genç yetenekleri sektöre kazandırmak için yürüttüğü projeler ve kurum içi dönüşüm süreçlerindeki liderliğiyle öne çıktı.

Savunma sanayisinden üç isim listeye girdi

Karataş'ın yanı sıra ASELSAN İK Direktörü Muhammed Ali Işık ile TEI TUSAŞ Motor Sanayii İK ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya da savunma sanayisini temsilen "En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri" listesinde yer aldı.

Ödüller Ekim'de verilecek

"En Etkin 50 CHRO" ödülleri, 7 Ekim Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da düzenlenecek CHRO Summit 2025 kapsamında sahiplerini bulacak. Zirvede, Türkiye'nin insan kaynakları yönetiminde söz sahibi karar vericileri ve düşünce önderleri bir araya gelecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber