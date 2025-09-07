Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi

DataExpert Exceptional Leadership Solutions işbirliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "En Etkin 50 CHRO Araştırması"nın sonuçları açıklandı. Araştırmada, şirketlerinde insan kaynakları fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden ve performanslarıyla öne çıkan isimler belirlendi.

Savunma sanayisi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, bu yıl listeye giren isimlerden biri oldu. Karataş, Türk savunma sanayisinin artan insan kaynağı ihtiyacına yönelik geliştirdiği stratejik vizyon, genç yetenekleri sektöre kazandırmak için yürüttüğü projeler ve kurum içi dönüşüm süreçlerindeki liderliğiyle öne çıktı.

Savunma sanayisinden üç isim listeye girdi

Karataş'ın yanı sıra ASELSAN İK Direktörü Muhammed Ali Işık ile TEI TUSAŞ Motor Sanayii İK ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya da savunma sanayisini temsilen "En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri" listesinde yer aldı.

Ödüller Ekim'de verilecek

"En Etkin 50 CHRO" ödülleri, 7 Ekim Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da düzenlenecek CHRO Summit 2025 kapsamında sahiplerini bulacak. Zirvede, Türkiye'nin insan kaynakları yönetiminde söz sahibi karar vericileri ve düşünce önderleri bir araya gelecek.