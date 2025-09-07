Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığını, 2016 yılından bu yana ise gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 10:28, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 10:50
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."

