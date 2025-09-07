Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.