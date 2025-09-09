Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazısı asıldı
CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler'e taşınma kararın ardından binaya "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazısı asıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 19:09, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 19:27
CHP Genel Merkezi tarafından Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatıldığını duyurmuştu. Kararın ardından il merkezi Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındı. Görevliler tarafından Bahçelievler CHP İlçe Başkanlığı tabelasının üzerine 'CHP İl Başkanlığı' pankartı asıldı.