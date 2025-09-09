İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Fındık ihracatında rekor! 124 ülkede alıcı buldu

Türk fındığı ihracatında Almanya, İtalya ve Fransa başı çekiyor. ABD ve Uzak Doğu pazarlarında ise büyük fırsatlar kapıda! Karadeniz fındık ihracatı rekor kırdı! 2,5 milyar dolarlık gelirle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlandı.

Haber Giriş : 09 Eylül 2025 12:49, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 12:51
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen ihracat sezonunda 309 bin 64 ton fındık satışına karşılık 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar gelir sağlandı.

Bir önceki sezonda fındık ihracatı 303 bin 458 ton karşılığı 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar olarak gerçekleşmişti.

Türk fındığının alıcı bulduğu 124 ülke arasında ilk üç sırada geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Almanya, İtalya ve Fransa yer aldı.

Almanya'ya 79 bin 723 ton fındık satışından 646 milyon 834 bin 455 dolar kazanç sağlandı.

İtalya'ya gerçekleştirilen 67 bin 840 ton fındık ihracatından 570 milyon 996 bin 436 dolar, Fransa'ya yapılan 16 bin 757 tonluk ihracattan ise 137 milyon 575 bin 156 dolar gelir elde edildi.

Polonya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Avusturya da ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 9'uncu ülke ise son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme yaşanan pazarlardan Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeye yapılan 8 bin 551 ton fındık ihracatından 79 milyon 430 bin 964 dolar kazanç sağlandı.

"Fındığın tanıtımı çok önemli"

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Türkiye'nin ihracat noktalarının aynı ülkeler olduğunu söyledi.

Bölük, Türkiye'nin yeni fındık pazarları bulması gerektiğini belirterek, bu yönde girişimlerinin olduğunu ifade etti.

Belirledikleri ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmaları yürüttüklerine işaret eden Bölük, şu değerlendirmede bulundu:

"Üye firmalarımızın yetkililerinin, gittiğimiz ülkelerdeki firmalarla yüz yüze görüşmelerini, ticari anlaşmalar yapmalarını sağlıyoruz. Ülkelerde yapılan ticaret fuarlarına katılıyoruz. Buralarda yeni pazarlar elde etmek için girişimlerimiz oluyor. O ülkedeki alıcıları, kendi ülkemize getirerek fındığın üretimini ve işlenmesini gösteriyoruz. Onların fındık almalarını temin etmeye çalışıyoruz."

Bölük, ABD, Güney Amerika ve özellikle de Uzak Doğu ülkelerinin Türk fındığı için çok önemli pazarlar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geleneksel fındık ihracatı veya satışı doyum noktasına ulaşmış ya da yakındır. Bugün Avrupa fındık konusunda alabileceği kapasitesini yakalamıştır. Fındığın tanıtımı çok önemli. Öncelikli hedefimiz, fındığı bilmeyen insanların ülkelerine ihracattır. ABD'de istenildiği kadar fındık tüketilmemektedir. ABD pazarı hala boştur. Bunun yanında Güney Amerika pazarı, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde fındık tanıtılmalıdır. Ayrıca Uzak Doğu gelişmekte olan bir pazardır. Çin, Japonya, Kore'nin yanına Hindistan'ı ilave etmek lazım. Buralarda fındık tüketimini artıracak tanıtım ve ürünlere ihtiyaç var. Fındığı bir bütün halinde değil, katma değerli ürünler olarak satmaya çabalamalıyız."

