Keçiören Belediyesi'nden prostat kanseri semineri

Dr. İsa Dağlı, prostat bezinin işlevleri ve kanser belirtilerini, Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Koyuncu ise tanı sonrası psikolojik sürecin önemini aktardı.

Seminerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, prostat kanserinde erken teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net