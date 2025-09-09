Keçiören Belediyesi'nden prostat kanseri semineri
Keçiören Belediyesi tarafından , Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü öncesi seminer düzenlenerek vatandaşlar erken teşhis ve tedavi konusunda bilgilendirildi.
Keçiören Belediyesi tarafından, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü öncesinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Prostat Kanseri Farkındalık Semineri" gerçekleştirildi.
Programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Seminerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, prostat kanserinde erken teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı.
Dr. İsa Dağlı, prostat bezinin işlevleri ve kanser belirtilerini, Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Koyuncu ise tanı sonrası psikolojik sürecin önemini aktardı.
Etkinlikte katılımcılar sorularını uzmanlara yöneltti, seminer sonunda katkı sunanlara plaket takdim edildi.
Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, farkındalık oluşturacak eğitim programlarının sürdürüleceğini belirtti.