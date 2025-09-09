Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Hamas, Katar'daki liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğunu duyurdu

Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 20:25, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 21:25
Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan suikast girişiminin "iğrenç bir suç ve tüm uluslararası norm ve yasaların açıkça ihlali" olduğu belirtildi.

Hamas'ın müzakere heyetindeki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğuna vurgu yapıldı.

Katar'ın Mısır ile birlikte Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için arabuluculuk yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Bu suç, Katar'ın egemenliğine yönelik bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisini görüşen müzakere heyetinin hedef alınmasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin herhangi bir anlaşmaya varmak istemediğinin kanıtı olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze'deki İsrailli esirlerin can güvenliğini, devletlerin egemenliğini, bölgenin güvenlik ve istikrarını hiçe saydığı ve uluslararası çabaları engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Saldırıdan İsrail'in yanı sıra Tel Aviv yönetimine sürekli destek veren ABD yönetimi de sorumlu tutuldu.

Katar'ı hedef alan saldırının "Siyonist işgalci İsrail'in bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu ortaya koyduğu" aktarıldı.

Netanyahu yönetiminin Filistinlilerin haklarını yok etmeye çalıştığı, göçe zorlama, soykırım, etnik temizlik ve aç bırakma gibi suçlar işlediği hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler ve dünya ülkelerine seslenilen açıklamada Katar'ı hedef alan saldırının kınanması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, İsrail'e soykırım ve etnik temizlik suçlarını durdurması için baskı yapılması, Filistin halkına adalet sağlanması ve meşru haklarını elde etmesi için destek verme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in suikast girişiminin Gazze'de ateşkes için saldırıların durdurulması, İsrail ordusunun Gazze'den tam çekilmesi, gerçek bir esir takası yapılması ve insani yardımın ulaştırılması ile yeniden imar gibi konularda Hamas'ın tutumunu değiştirmeyeceği vurgulandı.

İsrail'in saldırılarının Hamas'ın kararlılığına zarar vermeyeceği vurgulanan açıklamada, "işgal sona erene ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar direnişin süreceğinin" altı çizildi.

