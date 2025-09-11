Altının kilogram fiyatı 4 milyon 890 bin liraya düştü

Türkiye'de ilk: Kamu bankasından faizsiz ev ve araba alma imkanı
Türkiye'de ilk: Kamu bankasından faizsiz ev ve araba alma imkanı
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 890 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 890 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 16:56, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 17:00
Yazdır

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 775 bin lira, en yüksek 4 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 890 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 909 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 860 milyon 303 bin 289,69 lira, işlem miktarı ise bin 825,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 172 milyon 160 bin 753,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.909.999,503.613,45
En Düşük4.775.000,003.590,00
En Yüksek4.900.000,003.690,70
Kapanış4.890.000,003.680,00
Ağırlıklı Ortalama4.869.202,033.659,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.860.303.289,69
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.825,57
Toplam İşlem Adedi146

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber