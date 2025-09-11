Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20.28'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kalecik'te 08.24'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 20:55, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 21:02
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,63 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kalecik'te saat 08.24'te, 11.08 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti