3 yaşındaki çocuğun boğazından 19 adet mıknatıs çıkartıldı
Elazığ'da 3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Fırat Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir operasyon ile çıkartıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 14:56, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 15:13
Erzurum'da bir çocuk evde bulunan 19 tane mıknatısı yuttu. Çocuğun rahatsızlanması sonucu durumu öğrenen aile hastaneye başvurdu. Daha sonra çocuk Elazığ'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuk hastanın yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı.
Mıknatıslar uzun süre yemek borusunda takılı kaldığı için yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler olurken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.