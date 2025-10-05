Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!

Elektrikte geçilen maliyet esaslı tarife döneminde kademe oranı güncellenecek. Enerji Bakanlığı, elektrik faturalarında adaletin sağlanması için mevcutta yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademeyi 3 bine çekecek. Yeni sistemden elektrik kullanıcılarının yüzde 85'i etkilenmeyecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 08:25, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 08:40
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre; Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için elektrikte geçilen maliyet esaslı tarife döneminde kademe oranı güncellenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında adaletin sağlanması için mevcutta yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademeyi bu ayın sonuna kadar 3 bin kilovatsaate çekecek. Belirlenen kademe miktarının ocak ayından geçerli olacak şekilde uygulanması planlanırken, kademenin üzerinde kalanlar elektrik faturalarını gerçek maliyetinden ödeyecek.

GÜNCELLEME GELECEK

Elektrik ve doğalgazda yıllardır uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon desteklenirken; dar, orta ve yüksek gelirlinin aynı oranda desteklerden faydalanmaması için de önlemler alınmaya devam ediyor. Enerji Bakanlığı, ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında bu ay sonu itibarıyla güncellemeye gidecek. Güncelleme sonrasında üst gelir grubunda olan ve elektriği fazla tüketen haneler elektrik maliyetini gerçeğine daha yakın oranda ödemeye başlayacak. Yeni kademeden öncelikle elektrik abonelerinin en az yüzde 85'inin etkilenmemesi hedefleniyor. Yani milyonlarca dar ve orta gelirli hanenin elektriği yine desteklenmeye devam edilecek.

YÜZDE 85 ETKİLENMEYECEK

Elektrik kademe uygulamasında sistem şöyle işliyor: Mevcutta uygulanan 5 bin kilovatsaatlik kademe nedeniyle aylık tüketimleri 347 kilovatsaat ve üzerinde olanlar bu yıl kademeye takılarak, elektriğin gerçek maliyetine daha yakın bir bedelle faturalarını ödemeye başladı. Bu durumdan Türkiye genelindeki 42 milyon abonenin yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 1.2 milyon abone etkilendi. Türkiye'de abonelerin yüzde 85'i aylık 240 kilovatsaatin altında tüketime sahip bulunuyor. Yani yıllık tüketimleri en fazla 2 bin 880 kilovatsaat yapıyor. Bakanlık 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak şekilde limiti 3000 kilovatsaate çekse dahi bu durumdan abonelerin yalnızca yüzde 15'inin (6.1 milyon) etkilenmesi bekleniyor. Bakanlık bu kesimin evini standart 3+1'den büyük (genel aydınlatmayı fazla yapıyor), elektrikli aleti fazla, elektrikli otomobili bulunan kategoride değerlendirerek gelirinin fazla olduğu esasını baz alıyor. Yani bu kişilerin ocaktan itibaren elektrik faturalarında yüzde 60-100'lere varan artışlar söz konusu olacak.

GERÇEK MALİYETİ ÖDEYECEK

Örneğin kademenin 3 bin kilovatsaat olacağı varsayılırsa, aylık tüketimleri 250 kilovat ve üzerinde olanlar 2026 itibarıyla gerçek maliyetlerle karşılaşacak. Bunun için 2025 tüketimleri esas alınacak. Yani bir hane 2025 genelinde 3 bin kilovatsaat üzerinde tüketime sahipse 2026'da kademeye takılmış olacak. Vatandaşlar faturalarında aylık ve yıllık tüketimlerinin ne kadar olduğunu görebiliyor. 1 Ocak 2025'te uygulamaya başlanan yeni dönemde mevcutta 1.050 lira ödeyenin faturası 2.000 lira, 1.600 lira ödeyenin 2.900 liraya yükselmişti. 1 Ocak 2026'dan sonra da üst gelir grubu için artış aralıklarının yüzde 60-100 seviyesinde olması bekleniyor.

600 MİLYAR DESTEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcutta 1000 liralık elektrik faturasının 560 lirasının hala devlett arafından desteklendiğini açıklarken, bu yıl elektrik ve doğalgazda destek miktarının 600 milyar TL'ye ulaşacağını anlattı. Bayraktar, yeni belirlenecek kademeye ilişkin ise "Bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. 2025'te limiti aşanlar 2026'da destek grubundan çıkacaklar" dedi.

ÜST KADEMEDEN KİMLER MUAF

Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, dernek ve vakıflar, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

