Metil alkolden zehirlendi, 9 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Geçtiğimiz 24 Ocak'ta edinilen bilgiye göre, Ortakent Mahallesi'nde Hanzade Özerten Urul (45) ile eşi Emre Urul (49) metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin metil alkolü Ankara'dan aldıkları belirlendi. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

