Dev derbide kazanan çıkmadı

Türk futbolunun iki devi karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan dev derbide konuk Beşiktaş, Abraham'ın 12. dakikada kaydettiği golle derbide 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Davinson Sanchez, 34. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikada Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı arkadan yaptığı müdahale ile ceza yayı önünde düşüren Sanchez'e hakem Yasin Kol, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısını konuk Beşiktaş, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın 56. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu İlkay'ın sarı-kırmızılı formayla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Kalan sürede iki takım da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna ilk kez puan kaybetti. 8'de 8 yapamayan Galatasaray, bu beraberlikle puanını 22'ye çıkararak milli maç arasına lider gitti.

Ligde 1 maçı eksik olan ve galibiyet serisini 3'e yükseltme hedefiyle derbiye Beşiktaş ise puanını 13'e çıkardı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

10. dakikada Cerny'nin sağ taratan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

GOL: 12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham, ağları sarstı: 0-1.

18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Lemina'ya aktardı. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

26. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taratan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla altıpas içinde bulunan Sanchez'e aktardı. Kolombiyalı oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.

28. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

KIRMIZI KART: 34. dakikada Galatasaray, Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Cerny'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak büyük bir boşluk yakalayan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rafa Silva, ceza yayı önünde Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yasin Kol, bu pozisyon sonrasında Sanchez'e bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

37. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Cerny'nin pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Toure'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

43. dakikada İlkay Gündoğan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 22 puanla lider olarak girdi. Sarı-kırmızılılar, 9. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.