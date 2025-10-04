Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
Zirai don ve kuraklık meyve fiyatlarını arttırmıştı. Ancak eylül ayının gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu. Yumurta fiyatları geçen ay yüzde 20 arttı. Tavuk eti de fiyat artış listesinin en üst sıralarında yer aldı. Peki, fiyatlar neden artıyor? Sektör temsilcileri yanıt verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 16:38, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 16:40
Eylül ayında fiyatı en çok artan gıda ürünü yumurta oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları aylık yüzde 4,62 arttı.

Zirai don ve kuraklık etkisiyle sebze ve meyvede fiyat artışları yaşandı.

Eylülde fiyatı en çok artan gıda yumurta

Gıdada aylık fiyatı en çok artan gıdaların başında yumurta yüzde 19.84'lük artışla ilk sırada yer aldı. Yumurtayı, yüzde 19.16 artışla taze balık, yüzde 11.95 artışla taze sebze ve yüzde 11.82'lik artışla tavuk eti takip etti.

"Okullar açıldı, yumurtaya talep arttı"

NTV'ye konuşan Yumurta Üreticileri Ürünleri Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman artışla ilgili şunları söyledi:

"Okulların açılması, herkesin şehre dönmesi ve havaların serinlemesi dolayısıyla tedarik zincirindeki tüm stoklar artmaya başlar ve çok yüksek bir talep oluşur. Yumurtaya talep çok artınca fiyatının artması da gayet doğal. 12 aylık ortalamada yumurta fiyatlarının artışına baktığınızda gıda enflasyonuyla paralel diyebiliriz."

Kuş gribi endişesi artıyor

Türkiye'de ağustos ayından itibaren kuş gribi vakaları görülmeye başladı. Afyon'da 2 milyondan fazla hayvanın itlaf edildiği iddia ediliyor. Hastalığın diğer illere yayılmaması için önlemler alınıyor. Sektör yetkililerine göre fiyatlarda henüz kuş gribi etkisi yok ancak yayılması durumunda fiyatların daha da artabileceği uyarısı yapılıyor.

