Uzmanlardan ekmek uyarısı: Esmer değil boyalı ekmek

Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanlardan ekmek uyarısı: Esmer değil boyalı ekmek

Gıda Mühendisleri Birliği Başkanı Fatih Efe, ekmekte belirlenen sınırların çok üzerinde katkı maddesi kullanıldığına dikkat çekerek "Beyaz ekmeklerde katkı maddesi, tam buğdayda renklendirici kullanılıyor. Esmer ekmekmiş gibi göstermek için renklendirici ve aroma vericilerle hile yapılıyor" dedi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 07:53, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 07:47
Yazdır
Uzmanlardan ekmek uyarısı: Esmer değil boyalı ekmek

Sofraların vazgeçilmezi ekmekte gıda terörü bitmek bilmiyor. Katkı maddesi, beyazlatıcı ve renklendirici kullanımıyla ekmekte yapılan hileler vatandaşın sağlığını tehdit ediyor. Gıda Mühendisleri Birliği Başkanı Fatih Efe, Türkiye'nin en çok tükettiği gıdaların başında gelen ekmek üretimi ile ilgili uyarıda bulunurken, katkı maddeleri kullanımında belirlenen sınırların üzerine çıkıldığını ve küflenmeyi geciktiren maddelerin kullanıldığını ileri sürdü. Efe "Ekmek sektöründe çok katkı maddesi kullanılıyor. Belki de katkı maddesinin en fazla olduğu alan ekmek sektörüdür.

Beyaz ekmeklerde daha fazla katkı maddesi kullanılıyor. Tam buğday ekmeklerinde ise renklendirici katılıyor. Esmer ekmekmiş gibi göstermek için renklendirici ve aroma vericilerle hile yapılıyor. Tam buğday ekmeği diye satıyorlar ama aslında öyle değil. Ekmekte yapılan en büyük hile, bu katkı maddelerinin yasaklanan veya limitlerin üzerindeki miktarlarda kullanılmasıdır. Bu da insan sağlığını olumsuz etkiler. Bunlar başlıca söyleyebileceğimiz en önemli hileler. Bunu anlamak uzmanlık gerektirir; tekstüründen fark edilebilir ama tüketicilerin bunu ayırt etmesi zor. Laboratuvar ortamında test edildiğinde katkılar net olarak ortaya çıkar" dedi.

VATANDAŞLAR ALO 174'Ü ARAMALI

Efe, vatandaşlara ekmekteki hileler konusunda önerilerde de bulundu. Efe şöyle konuştu: Bir buğday un haline dönüştürüldüğünde aslında iki hafta içerisinde un kendi doğal beyaz rengine ulaşır. Ancak bu katkı maddesini kullandığınız zaman bu süre kısalıyor. Potasyum bromat ise unlu mamullerde çok geniş yelpazede kullanılan bir ürün. Özellikle mayalı, fermente olan ürünlerin fermantasyon kabiliyetini artırıcı, ürünün hacminin verimli bir şekilde artmasını sağlayıcı bir katkı maddesi. Dolayısıyla güvenilir, tanıdık yerlerden ürün almakta fayda var.

Tüketici basit bir yöntemle test yapabilir. Ekmeği alır, ikiye böler ve bir kısmını bekletir. Eğer 5 gün içinde küfleniyorsa bu sağlıklı sayılabilir. Küflenmezse, fazla katkı maddesi kullanılmış demektir. Böyle bir durumda o ekmekten uzak dursunlar. Eskiden fırınlar gıda mühendisi tarafından denetlenirdi. Her gün başka bir firma denetlenirdi. Bizim önerimiz, bu denetimlerin gıda mühendisleri tarafından bağımsız yapılması yönünde. Ayrıca vatandaşlar şüpheli durumlarda mutlaka Alo 174 hattını aramalı.

BALCI: DENETİMLER SIKI, CEZALAR AĞIR

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise "Devletin müsaade etmediği hiçbir katkı maddesi ne değirmenlerde ne de fırınlarda kullanılabilir. Denetimler sıkı, cezalar ağır. Katkı maddesi hem maliyetli hem de ekmeğin lezzetini bozar" diye konuştu.

CEMAL EMRE KURT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber