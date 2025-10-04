Türk aktivist: Devletin bizi uçakla alması gurur verici

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan filoya yönelik İsrail saldırısının ardından alıkonulan Türk vatandaşları, Türkiye'nin özel tahliye operasyonuyla ülkeye getirildi. Aktivist Halil Rıfat Çanakçı, dönüş sonrası yaptığı açıklamada devletin gösterdiği çabayı "onur verici" sözleriyle değerlendirdi.

"Bugün güvenle buradaysak, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları sayesinde, hem de sivil toplumun, gönüllülerin ve ailelerin gösterdiği dayanışma sayesinde mümkün oldu." diyen Çanakçı, Cumhurbaşkanlığı'na ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

"Uçakla gelmemiz diğer aktivistler üzerinde olumlu etki yarattı"

Çanakçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Savunma Bakanlığımıza göstermiş oldukları kolaylık için teşekkür ederiz. Özellikle bugün uçakla gelmemiz diğer bütün aktivistler üzerinde ciddi olumlu bir etki bıraktı."

Türkiye'nin operasyonunun diğer ülkelerden ayrıştığını vurgulayan Çanakçı, "Normalde İtalya çok ön plana çıktı ama yalnızca tam desteği Türkiye Cumhuriyeti sağlamıştır. Bu çok onur verici." dedi.

"Uçakta bir kişinin Müslüman olduğunu gördük"

Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğunda yaşanan bir anekdotu da paylaşan Halil Rıfat Çanakçı, "Uçakta bir kişinin Müslüman olduğunu gördük. Bu bile ne kadar farklı bir ülkenin vatandaşı olduğumuzu gösterdi." ifadelerini kullandı.