Türk aktivist: Devletin bizi uçakla alması gurur verici

İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Bakan Tunç: Sumud aktivistlerinin bilgi amaçlı ifadesi alınacak
Bakan Tunç: Sumud aktivistlerinin bilgi amaçlı ifadesi alınacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türk aktivist: Devletin bizi uçakla alması gurur verici

Gazze filosu saldırısında alıkonulan Türk aktivist Halil Rıfat Çanakçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yürüttüğü tahliye operasyonuna teşekkür etti. Çanakçı, "Bugün güvenle buradaysak, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları sayesinde mümkün oldu. Uçakla alınmamız hepimiz için onur verici." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 21:53, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 21:57
Yazdır
Türk aktivist: Devletin bizi uçakla alması gurur verici

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan filoya yönelik İsrail saldırısının ardından alıkonulan Türk vatandaşları, Türkiye'nin özel tahliye operasyonuyla ülkeye getirildi. Aktivist Halil Rıfat Çanakçı, dönüş sonrası yaptığı açıklamada devletin gösterdiği çabayı "onur verici" sözleriyle değerlendirdi.

"Bugün güvenle buradaysak, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları sayesinde, hem de sivil toplumun, gönüllülerin ve ailelerin gösterdiği dayanışma sayesinde mümkün oldu." diyen Çanakçı, Cumhurbaşkanlığı'na ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

"Uçakla gelmemiz diğer aktivistler üzerinde olumlu etki yarattı"

Çanakçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Savunma Bakanlığımıza göstermiş oldukları kolaylık için teşekkür ederiz. Özellikle bugün uçakla gelmemiz diğer bütün aktivistler üzerinde ciddi olumlu bir etki bıraktı."

Türkiye'nin operasyonunun diğer ülkelerden ayrıştığını vurgulayan Çanakçı, "Normalde İtalya çok ön plana çıktı ama yalnızca tam desteği Türkiye Cumhuriyeti sağlamıştır. Bu çok onur verici." dedi.

"Uçakta bir kişinin Müslüman olduğunu gördük"

Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğunda yaşanan bir anekdotu da paylaşan Halil Rıfat Çanakçı, "Uçakta bir kişinin Müslüman olduğunu gördük. Bu bile ne kadar farklı bir ülkenin vatandaşı olduğumuzu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber