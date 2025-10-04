Bolu'da tarihi eser operasyonu: Bir gözaltı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 18:45, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 17:16
Bolu'da bir eve düzenlenen baskında 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tarihi eserlerin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada; 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 tarihi eser niteliğinde obje bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Tarihi eser kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.