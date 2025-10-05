Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!

AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan 11. Yargı Paketi'nde çocuk suçlulara ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor.

Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışmalara göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklik yapılacak.

Cezalarda artış

Yeni düzenlemeyle 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak. Müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı ise 12 yıldan 18 yıla yükseltilecek.

Böylece, suçun ağırlaştırılmış müebbet gerektirmesi halinde 18-27 yıl, müebbet gerektirmesi halinde ise 12-18 yıl arası hapis cezasına hükmedilecek.

Kasten öldürmede indirim olmayacak

Teklifte, kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik cezaların, kastın ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli ve daha önceki sabıka durumuna göre indirilmemesi de öngörülüyor.