11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi'nde meskun mahalde silahla ateş etme, kurusıkı silah kullanma ve trafikte yol kesme gibi suçlara verilecek cezalar artırılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 11:25, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 11:28
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile bazı suçların cezaları artırılacak.

AK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ve bazı kanunlarda değişikliklere gidilecek.

Teklife göre, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla yükseltilecek. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi TCK'de müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

