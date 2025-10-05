Belediye bağlı kuruluş personeline ikramiye ödenebilir mi?

Mevzuat ne diyor?

5393 sayılı Belediye Kanununun son fıkrasında, "Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir." Hükmü yer almaktadır.

İlgili madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen iptal kararının yürürlüğe girdikten sonra da su ve kanalizasyon idarelerinde görev yapan memurlara ikramiye ödeneceğine dair herhangi bir düzenleme ihdas edilmemiştir.

Yılı: 2017

Daire: 7

Dosya No: 45420

Tutanak No: 57028

Tutanak Tarihi: 10.07.2024

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Esas Yönünden İnceleme

Öncelikle, 29.06.2022 tarih ve 52239 Tutanak (36248 İlam) sayılı Temyiz Kurulu Kararı 2'nci maddesi hakkında karar düzeltme isteminde bulunan ilgililerin Anayasa Mahkemesinin aynı konudaki bireysel başvurusu incelemesinin bekletici mesele yapılması talebi ile ilgili olarak; Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru incelemesinin, somut olayın değerlendirilip hükme bağlanmasında bekletici sorun olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, söz konusu talep uygun bulunmamıştır.

155 sayılı İlamın 8'inci maddesiyle; ... Su ve Atıksu İdaresi (...) Genel Müdürlüğünce memur personele mevzuatta olmadığı halde yılda iki defa ikramiye ödenmesi nedeniyle oluşan ... TL kamu zararının sorumlularından tazminine karar verilmiş olup, sorumluların başvurması üzerine bu hükmün temyizen incelemesi neticesinde Temyiz Kurulunca verilen 29.06.2022 Tutanak tarih ve 52239 (36248 İlam) sayılı Kararın 2'nci maddesinde açıklanan gerekçelerle tazmin hükmünün mevzuata uygun verildiği değerlendirildiğinden, hükmün tasdikine karar verilmiştir.

Bu defa karar düzeltme kanun yoluna gelen sorumlular/ilgililer, temyiz dilekçelerinde öne sürdükleri benzer itirazlar ile tazmin kararının kaldırılması talebiyle karar düzeltme başvurusu yapmışlardır.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun "Genel Kurulun Görevleri" başlıklı 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendinde yer alan "yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek" hükmü gereğince su ve kanalizasyon idarelerinde 2012 yılı öncesinde memur personele ikramiye ödemesi yapılmakta idi.

11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin (666 sayılı KHK'nın) 1'nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12'nin 2'nci fıkrasının (ğ) bendi ile 2560 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek" ibaresi, 31.12.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerinde çalışan memurlara ikramiye ödenmesi uygulamasına son verilmiştir.

Fakat daha sonra 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 27.12.2012 tarih ve E.2011/139, K.2012/205 sayılı Kararında yer alan "İptali istenen kuralla, kamu personeline fazla çalışma ücreti veya ikramiye gibi değişik adlar altında yapılan ödemeler ile 666 sayılı KHK veya daha önce yapılan bazı düzenlemeler sonrası fiilen uygulama imkanı kalmayan bazı mali hükümler, 31.12.2011 tarihinden, itibaren geçerli olmak üzere, yeni yapılan düzenlemelere paralel olarak yürürlükten kaldırılmaktadır.

Kuralda öngörülen mali haklara ilişkin hükmün, mevcut veya yeni ihdas edilen ya da bir başka bakanlıkla birleştirilen bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesiyle bağlantılı ve bunların zorunlu sonucu olmadığı, doğrudan mali haklara ilişkin bir düzenleme niteliğinde olduğu açıktır. Açıklanan nedenlerle, iptali istenen kural 62... sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığından Anayasa'nın 91. maddesine aykırıdır. İptali gerekir." gerekçesi ile 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek Madde 12'nin 2'nci fıkrasının (ğ) bendi hükmü iptal etmiştir.

Mahkemece iptal hükmü nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden, Anayasa'nın 153'üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanunun 66'ıncı maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, iptal kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

İptal kararının yürürlüğe girdikten sonra da su ve kanalizasyon idarelerinde görev yapan memurlara ikramiye ödeneceğine dair herhangi bir düzenleme ihdas edilmemiştir.

... Yönetim Kurulu'nun verdiği ... tarihli ve ... no.lu Karar ile; Genel Müdürlük bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan tüm personele ve aynı Kanuna tabi emeklilik, istifa, nakil gibi nedenlerle Kurumdan ayrılan personele 2012 yılından itibaren ödenmeyen tüm ikramiyelerin kanuni boşluğun yasa koyucu tarafından doldurulması zamanına kadar hesaplanarak ödemelerin yapılmasına karar verilmiş ve ilk ikramiye ödemeleri 2016 yılında gerçekleşmiştir. Aynı uygulamaya 2017'de de devam edilerek ... Genel Kurulu'nca alınan ... tarih ve ... sayılı Karar uyarınca 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta olan memur personele 2 (iki) maaş tutarında ikramiye ödenmesine karar verilmiş ve ödemeler yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinde çalışan memurlara ikramiye ödenmesinin yasal dayanağı olan 2560 sayılı İSKİ Kanununun 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrası (d) bendi hükmü, 666 sayılı KHK'nın 1'nci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek Madde 12 ile 31.12.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığından, sonradan Ek Madde 12, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilse de bu hususta yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığından, ... Genel Müdürlüğünce memur personele yapılan ikramiye ödenmelerinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71'inci maddesinin ikinci fıkrasının g bendinde, mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması kamu zararı sayılmıştır. Bu kapsamda ikramiye ödenmesi, mevzuatında öngörülmediğinden kamu zararını teşkil eder.

Bu itibarla, sorumlular tarafından karar düzeltme aşamasında öne sürülen tüm iddia ve itirazların tamamının karar düzeltmeye esas Temyiz Kurulu Kararında karşılandığı, bu Kararın Kanuna aykırı bir yönünün bulunmadığı anlaşıldığından ve ayrıca yukarıda belirtildiği gibi bu aşamada ileri sürülen hususların söz konusu Kararın düzeltilmesini icap ettirecek bir mahiyette olmadığı görüldüğünden; sorumluların/ilgililerin karar düzeltme istemi reddedilerek, (155 sayılı İlamın 8'inci maddesiyle verilen ... TL'lik tazmin hükmünü tasdik eden) 29.06.2022 tarih ve 52239 Tutanak (36248 İlam) sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2'nci maddesinde KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, oy birliğiyle,

Karar verildiği 10.07.2024 tarih ve 57028 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.