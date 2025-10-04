Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Gaziantep'te hastaları para karşılığında muayene ettiği ve usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit edilen doktor tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sağlık merkezinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.
Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, doktor M.T.'nin hastaları para karşılığında muayene ettiğini ve usulsüz sağlık raporu düzenlediğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda M.T. ile suça aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık merkezinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 129 fişek, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T'nin de aralarında yer aldığı 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantepte bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar kameraya yansıdı.İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) October 4, 2025
Yapılan operasyonla yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı.
Söz konusu görüntülerde doktorun isteğe göre rapora hastalık yazması, aldığı paraları bilgisayarın. pic.twitter.com/aMEPbQ59fk