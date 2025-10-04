Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık

Bakan Alparslan Bayraktar, AK Parti Samsun 95'inci İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Bayraktar, "Amerika ile enerji anlamında yaptığımız anlaşma şu; 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Benim enerjiye ihtiyacım var mı, var. Bunu bir yerden almam lazım. Ucuz neresi veriyorsa ben gazı oradan alırım. Bizim en ucuz gazımız, Karadeniz gazı tabii. Ondan sonra, Türkmenistan'dan sonra en ucuza ülkemize gelecek gaz. 2027'de başlayıp 17-18 yıl sürecek." dedi.

"70 YILLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR"

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akdeniz Akkuyu'daki hayal gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Bakan Bayraktar, "Akkuyu Nükleer Santrali. Bizdeki malum istemezük aklı, 'Nükleer de yapmayalım' diyorlar ama nedense tüm imkanlardan istifade etmeye devam ediyorlar. Akkuyu'daki yatırım, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış sermaye yatırımı. Yatırım 20 milyon doların üzerinde. Dünyada 400 üzerinde nükleer reaktör var. Bize gelince neden sorun oluyor? 2050 yılına kadar Türkiye 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olacak." diye konuştu.

"DÜNYADA 4'ÜNCÜ BÜYÜK FİLOYA SAHİP ÜLKEYİZ"

Bakan Bayraktar, "Türkiye dünyada 4'üncü büyük filoya sahip ülke konumuna geldi. Petrol ve doğal gaz arayan, kendi sondajını yapabilen bir ülke haline geldik. Bugün 4 milyon hanede kendi gazını kullanan bir Türkiye var. Daha yolun başındayız. Önümüzdeki yıl bu vakitler, diyeceğiz ki 'Türkiye artık 8 milyon hanesine doğal gazı kendi gazından veriyor.' 2028'de 16 milyon haneye çıkacağız. Üretimimizi 4 katına çıkaracağız. Samsun'un açıklarında rezerv olabileceğini düşündüğümüz keşif ihtimali olan lokasyonlarda 2026'da inşallah sizlerle paylaşacağız" dedi.