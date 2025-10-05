Bakanlıktan yarım zamanlı çalışma hakkı için yeni duyuru!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarında yarım zamanlı çalışma hakkını kullanan personelle ilgili maaş işlemlerine dair yeni bir duyuru yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yarım zamanlı çalışan kamu görevlilerinin maaş, sosyal hak ve kesintilerinin nasıl uygulanacağı konusunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla tüm kamu idarelerine bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, düzenlemenin kamu kurumlarında uygulama birliğini sağlamak ve yanlış maaş ödemelerinin önüne geçmek amacıyla yapıldığını bildirdi.



