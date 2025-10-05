Işıkhan: İzmir çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kentteki bir otelde düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 23 yıldır Türkiye'ye hizmet görevini gururla yerine getirdiğini söyledi.

Vatandaşlara karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmenin gayretinde olduklarını belirten Işıkhan, "Söz konusu İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğunda kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şehre adım attığımız andan itibaren zaten söze gerek kalmıyor. Karşılaştığımız tablo her şeyi açık seçik bir şekilde ortaya koyuyor. Üzülerek söylüyorum ki İzmir çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor. Özellikle Çiğli'de, Karşıyaka'da, Buca'da, Bayraklı'da her gün yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Maalesef şimdi İzmir'in dağlarında çiçekler değil, çöp yığınları büyüyor. CHP'nin çöp toplamayı, sokakları temizlemeyi, en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getirebilmeyi artık öğrenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin kentlerine hizmet eden kadrolar olarak İzmir'in gündeminin hala çöp, çukur, çamur ve susuzluk sorunu olmasından utanç duyduklarını kaydederek, bundan sorumlu olanların yüzlerinin dahi kızarmamasının düşündürücü olduğunu belirtti.

İzmir gibi bir şehrin, tek derdi "şahsi çıkarları" olan bu zihniyetin elinde heba olmaması için devlet olarak ellerinden gelen her türlü adımı attıklarını, atmayı da sürdürdüklerini ifade eden Işıkhan, "İzmir'deki su sorununu, Tarım ve Orman Bakanlığımız, çevre sorunlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız çözüyor. Çünkü biz ülkemize ve milletimize sunduğumuz hizmetleri, bir siyasi hesaplaşma aracı olarak görmüyoruz. Bizler hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın, en iyi hizmetleri eşit derecede hak ettiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Belediyelerin SGK borçları

Işıkhan, kentlerde yaşanan çevre felaketlerinin temelinde yatan asıl nedenlerden birinin de belediye çalışanlarının haklarının teslim edilmemesi olduğunu söyleyerek, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde haksız, hukuksuz şekilde işten çıkarılarak greve gitmek zorunda bırakılan işçi sayısına her gün bir yenisinin eklendiğini kaydetti.

"Yolsuzluklar, rüşvet, irtikap, hiç kimseye faydası olmayan fuzuli harcamalarla çarçur ettikleri belediye bütçelerinin verdiği açığın faturasını işçilere, emekçilere kesmeye çalışan utanmaz bir siyaset anlayışıyla" karşı karşıya durduklarını söyleyen Işıkhan, "Biz yıllarca yorulmadan, dinlenmeden aziz milletimizin istikbali için çalışırken, birilerinin de maalesef yıllarca yorulmadan, dinlenmeden milletin alın terini, emeğini, hakkını çalma, gasp etme derdinde olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Tüm bunları, aziz milletimizin vicdanına bırakıyorum."dedi.

Bakan Işıkhan, SGK borcunu ödemeyen belediyeleri eleştirerek, şöyle konuştu:

"Altından kalkılamayacak boyutlara ulaşmış borç yüküyle, 86 milyon vatandaşımızın hayat garantisi olan SGK'yi sömürme yarışına girenler, işçinin maaşını ödeme konusunda ne yazık ki hiçbir gayret göstermiyorlar. 'SGK'ye olan prim borçlarımız yüzünden çalışanların maaşlarını ödeyemiyoruz' diyerek, özrü kabahatinden beter bir söylemle günü kurtarma derdinde olanlara şunu buradan bir kez daha ifade ediyorum, bu borçların ve ekmeğine göz dikilen işçilerimizin sorumlusu devlet değil, CHP belediyeleridir. Kadın erkek, genç yaşlı demeden kapı dışarı edilen çalışanlarımızın hakkını koruyacağımızı ve emekçimizin yanında olmaya devam edeceğimizi tekrar vurgulamak isterim. Biz bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumumuzun bütün tahsilatlarını adaletle ve iyi niyetle gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü kolaylığı sağladık."

Işıkhan, kalkınma hamlelerini hızlandırmanın, dünya ölçeğinde Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa etmenin yollarını ararken Türkiye'nin en önemli şehirlerinde susuzluk, çöp, çukur gibi 80'li, 90'lı yılların kronik sorunlarıyla uğraşmak durumunda kaldıklarını söyleyerek, "Kalkınmayı yerelde dahi sekteye uğratan CHP yüzyıllık yürüyüşümüze hiçbir katkı sunmadığı gibi yapılan yatırımları da baltalama derdinde. Biz ülkemizi dünya standartlarının da üzerinde bir konuma taşımaya çalışırken, CHP çöp, çukur, çamur siyasetinde markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Sumud Filosu'na yönelik saldırı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na değinen Işıkhan, "Uluslararası sularda, filoya yapılan bu vahşi terör eylemi, kana doymayan İsrail'in sadece Gazze'yi değil bütün insanlığı hedefe koyduğunun da en net kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Filodaki aktivistlere karşı terör eyleminin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Saldırının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini bunun da tüm dünyanın sorumluluğunda olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, zulme ve adaletsizliğe karşı sabitkadem durmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu sivil girişim, katil İsrail'e karşı tüm insanlık nezdinde daha büyük bir mücadeleye yol açacak, dünyayı harekete geçirecektir."

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.



