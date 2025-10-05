Ederson, Samsunspor maçında oynayamayacak

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ederson, bu akşam oynanacak olan Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımın kalesini 28 yaşındaki Tarık Çetin koruyacak. Takımda ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakat olması nedeniyle, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçta kalede Tarık Çetin görev alacak.

Tarık Çetin'in Kariyer Performansı

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Tarık Çetin, daha önce farklı takımlarda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Rizespor'da oynadığı 88 maçın 25'inde kalesini gole kapattı.

Karagümrük'te ise 44 maçın 18'inde gol yemedi.

Fenerbahçe'de Kaleci Sıkıntısı

Sakatlıklar nedeniyle kalede yaşanan bu değişiklik, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında nasıl bir performans sergileyeceği konusunda merak uyandırıyor. Özellikle Tarık Çetin'in ilk resmi maçı olması, taraftarlar ve teknik ekip için ayrı bir önem taşıyor.



