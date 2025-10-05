TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe Samsun'da 2 puan bıraktı

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede heyecan doruktaydı. Kritik anlar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 22:12, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 22:14
Fenerbahçe Samsun'da 2 puan bıraktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 16'ya, Samsunspor ise 13'e yükseltti.

Mücadelenin önemli anları:

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.
35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.
45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı:

47. dakikada Musaba'nın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
56. dakikada Musaba, Semedo'nun hatasının ardından kazandığı topu 45 metre sürdükten sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
59. dakikada ceza sahasında Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top önce rakibine sonra da kendisine çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.
65. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından yerden şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
70. dakikada Fred'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
88. dakikada ceza sahasındaki Polat Yaldır'ın pasında Holse'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.


