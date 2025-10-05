Tedesco: '1 puanla yetinmeliyiz!'

TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, aldıkları 1 puandan mutlu olmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

3 puan almak için çabaladıklarını ifade eden Tedesco,
"Maça iyi başladık. İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk fakat sonrasında bir top kaybıyla Samsunspor'un atağının ardından takım dağıldı. Sonrasında ilk yarıda 15 top kaybı yaptık. Samsunspor'un yakaladığı pozisyondan sonra takımımız dağıldı. Defansif açıdan da yeterli gücümüz yoktu, gerekli cevabı veremedik. Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. Böyle bir maçı 5 kez oynarsanız 4 kez kaybedersiniz. Çok fazla orta yapma ve bitirme imkanımız vardı ancak orta yapmak için 10 saniye beklerseniz rakip de buna engel olur. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. 3. bölgede çok bulunduk ama etkili olamadık. Duran toplardan da olsa gol atacağımız hissiyatında değildim. Gol atabileceğimiz bir his bugün için bende oluşmadı. Taraftarlar buraya seyahat ediyorlar, para harcıyorlar. Onların her şeye hakkı var. Maç sonu yanımdaki futbolcularla onların yanına doğru gittim. Onların tepkisini aslında normal karşılıyorum. Taraftarlar gibi bizler de bu maç kazanmak istiyorduk. Maçtan sonra da hayal kırıklığına uğrayıp ıslıklamalarını anlıyorum. Yakalayabildiğim oyuncuları taraftara götürdüm. Samsun stadındaki atmosfer çok gürültülüydü ama taraftarımız her zaman bizi destekledi. Maçtan sonraki bu tepkilerini de haklı buluyorum. Sonuç olarak bugün maçı kazanmayı hak etmedik"

diye konuştu.


