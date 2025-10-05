Galatasaray'da Wilfried Singo şoku!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sakatlık durumu merak edilen Wilfried Singo için Galatasaray Kulübü'nden resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgi verildi.

Galatasaray'ın Wilfried Singo Açıklaması

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Maçta Yaşananlar

Ligde dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşamış ve 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı.



