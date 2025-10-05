Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı. V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi.

Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulundu. Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp' iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu.

