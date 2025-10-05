TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'GKRY silah deposuna dönüşmüş durumda'

GKRY'nin askeri üslerini yabancı güçlere açması ve devasa silah alımları, Kıbrıs'ta barış umutlarını tehdit ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doğu Akdeniz'deki ittifaklara ilişkin açıklamalarına verdiği tepkiyi "pişkinlik" olarak nitelendirerek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'in en güçlü devletidir" dedi.

Haber Giriş : 05 Ekim 2025 22:37
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumların 2020-2025 yıllarında savunma ve silahlanmaya 3,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını belirterek "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adeta bir silah deposuna dönüşmüş durumda." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Tatar, GKRY'nin son yıllardaki savunma bütçesindeki artışlara dikkati çekerek, Rum tarafının Ada'yı yeniden bir çatışma alanına çevirmek istediğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Rum tarafının tehditlerine asla boyun eğmeyeceğini vurgulayarak "GKRY'nin silahlanması sonunda sadece kendisine zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rum tarafının savunmadan çok saldırı hazırlığı içinde olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Mari'deki Florakis Deniz Üssü ile Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü artık sadece Rum ordusuna değil, Amerikan, Fransız ve İsrail güçlerine de açık hale getirilmiştir. Kıbrıs'ın güneyi bölge dışı güçlerin adeta ileri karakoluna dönüşmüştür."

Tatar, Doğu Akdeniz'de kimsenin Türkiye'yi dışlayamayacağını ve Türk milletinin iradesini yok sayamayacağını belirterek, Rumların 2020-2025 yıllarında savunma ve silahlanmaya 3,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını aktardı.

GKRY'nin barıştan değil silahlanmadan yana olduğunu vurgulayan Tatar, "GKRY, adeta bir silah deposuna dönüşmüş durumda. Rum yönetimi, Almanya'dan ENOK A.B. zırhlı araçlarını, İsrail'den SPIKE LR-2 tanksavar füzelerini, Fransa'dan AKERON MP tanksavar sistemlerini, EXOCET gemisavar ve MISTRAL hava savunma füzelerini, Sırbistan'dan Tamnava çok namlulu roketatar sistemlerini satın almıştır. ABD ve Avrupa menşeli hafif silah alımları da sürmektedir. GKRY, açık bir silahlanma yarışı içindedir." ifadelerini kullandı.


