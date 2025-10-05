Nüfusla değil hukukla kazandılar

Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır ceza
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Nüfusla değil hukukla kazandılar

Ankara'da kapatılan Karabulduk Beldesi için mahkemeden emsal karar çıktı! Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla Giresun'nun Keşap ilçesine bağlı Karabulduk Beldesi yeniden belde statüsüne kavuşuyor. Vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 17:35, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 17:37
Yazdır
Nüfusla değil hukukla kazandılar

Ankara 15. İdare Mahkemesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle kapatılan beldelerle ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yaklaşık dört yıldır süren hukuk mücadelesi sonucunda Karabulduk Beldesi için verilen yürütmeyi durdurma kararı, yeniden belde statüsüne dönüşün önünü açtı.

Kararın ardından beldede büyük bir sevinç yaşanırken, vatandaşlar sürecin tamamlanması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyor.

Karabulduk Köyü, Çevre ve Yaylaları Güzelleştirme Derneği öncülüğünde mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yapılan toplantıda karar kamuoyuna duyuruldu.

Mahkeme süreci 4 yıl önce başlamıştı

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Toslu yaptığı açıklamada, "1973 yılında büyüklerimizin gayretleriyle belde statüsü kazanmıştık. 2014'te kapanmamızın ardından 4 yıl önce süreci başlattık, 2 yıldır da mahkeme sürecini takip ediyoruz. Bu karar hepimizin başarısı. Bundan sonraki süreçte nüfusumuzu artırmak ve beldemizi güçlendirmek için çalışacağız" dedi.

40 yıllık belde kapatılmıştı

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Harun Karabörk ise, "Karabulduk beldesi Karluk ismiyle 1916 yılında başlıyor. Beldemiz 1973 yılında da belde kurulmuştu, 2013'te kapanarak 2014 seçimlerine katılamadı. 40 yıllık bir geçmişi olan beldemizin kapanması büyük bir kayıptı. Üretim açısından da köylerin boşalması ülke için ciddi bir sorun. Mahkemenin kararıyla birlikte yeniden üretim ve yaşam geri dönecek. Sürecin sonunda kayyum atanmasının ardından seçim yapılacak ve Karabulduk Belediyesi yeniden faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Karabulduk'un Karşıyaka, Orta Mahalle ve Çağlayan Mahallesi olmak üzere üç mahalleden oluştuğu, belde statüsünün geri kazanılmasıyla bu mahallelerin de yeniden yapılandırılacağı belirtildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber