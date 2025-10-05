Yamaçtan düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yamaçtan düşerek hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Çavuş'un cenazesi defnedildi. Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Ahmet Çavuş'un cenazesi, ilçeye bağlı Sertkaya Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, aynı yerdeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.

Cenaze Törenine Katılanlar

Polis memurunun ailesi ve yakınları

Vali Aziz Yıldırım

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın

İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu

Vatandaşlar

Taziye Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, X sosyal medya platformundan taziye mesajı yayımladı. Vali Yıldırım, Çavuş'un elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Büyük bir özveriyle milletine hizmet eden merhum polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaza Hakkında Bilgi

Hıdırnebi Yaylası'ndaki bahçede dün ailesine yardım eden Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Çavuş, dengesini kaybederek yamaçtan düşmüş ve hayatını kaybetmişti.



