Lösemiyi 2'nci kez yenen Atlas için balonlar gökyüzüne bırakıldı

Lösemiyi 2 kez yenen 8 yaşındaki Atlas Gürkan için balon uçurma şenliği düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Dikilitaş Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında çocukların da yer aldığı çok sayıda vatandaş, ellerinde balonlarla katıldı.

Balon uçurma şenliğinin yapıldığı alanda kısa bir konser de verilirken, vatandaşlar, Atlas için gökyüzüne balonlar bıraktı.

"HİÇBİR ÇOCUK HASTA OLMASIN"

Balon uçurma etkinliği için çok mutlu olan Atlas Gürkan konuşmasında, "Herkes geldiği için teşekkür ederim. Hiçbir çocuk hasta olmasın. Balon uçurma etkinliği beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"BUGÜN ATLAS'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Atlas'ın babası Evren Gürkan ise çocuğunun yaklaşık 4 yıldır hastalık ile mücadele ettiğini söyleyerek, "Bundan birkaç ay önce bir yavrumuz balon uçurma töreni yapmıştı. Hastanede bu etkinliği görünce, ben de iyileştiğimde balon uçurabilir miyiz demişti Atlas. Bugün Atlas'ın balon uçurma hayalini gerçekleştirdik. Biz de bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk." diye konuştu.



