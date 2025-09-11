Bahar Aksu cinayetine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Elibol, Başkan, Salman ve Yapar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada tarafların avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" ile "birden fazla kişi ile birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca Elibol'un, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Maktul Bahar Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, sanıkların kızının her adımını takip ettiklerini belirterek, hepsinin üzerine atılı suçu işlediğini kaydetti.

Sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmalarını isteyen Küçüktorun, duruşmada gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahkeme başkanı dosyayı karara bağlayacağını bildirerek sanıklara son sözünü sordu.

Söz alan tutuklu sanıklardan Rüstem Elibol pişman olduğunu ifade etti.

Diğer sanıklar da üzerine atılı suçu işlemediğini iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

- Karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Elibol, Başkan, Salman ve Yapar'ın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "birden fazla kişi ile birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra dörder yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti sanık Elibol'u ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Duruşma öncesi davaya ilişkin açıklama yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Hukuk Kurulu Üyesi avukat Meltem Nur Çevik cinayetin tasarlanarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Rüstem Elibol'a diğer sanıkların yardım ettiğini ifade eden Çevik, en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini dile getirdi.

Dün Ankara'da yaşanan olayda Başak Gürkan Arslan'ın kızının gözleri önünde eşi ve kayınpederi tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken Çevik, "Bu nedenle adaletin gecikmesi ve caydırıcı cezaların bir an önce uygulanmaması yaşanan acıları daha da derinleştirmektedir. Biz KADEM gönüllü hukukçuları olarak, kadınların yaşam hakkını savunmak, faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak, şiddeti görünür kılmak ve adaletin tecellisi için buradayız. Bahar Aksu ve Başak Gürkan Arslan davasının sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun 5 Mayıs'ta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşi Rüstem Elibol ile Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar'ın tutuklandığı kaydedilmişti.

İddianamede, olaya ilişkin elde edilen görüntülerde, sanık Rüstem Elibol'un yerde hareketsiz halde yatan Aksu'ya silahla ateş etmeye devam ettiği esnada silahının tutukluk yaptığı belirtilmişti.

Bunun üzerine "doldur boşalt" diye tabir edilen hareketi yaparak silahını tekrar dolduran Elibol'un Aksu'ya ateş etmeye devam ettiği aktarılan iddianamede, Elibol'un olayın ardından koşarak uzaklaştığı, diğer şüpheliler Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar'ın da geldikleri araca binip kaçtıkları anlatılıyor.

İddianamede, Elibol ile diğer sanıkların bir süre sonra yakalandıkları, yapılan çalışmalarda Elibol ile Aksu'nun 2019 yılında evlenip 2022'de boşandıkları bilgisine yer verilmişti.

Taraflar 2022 yılında boşansalar da Rüstem Elibol'un Aksu'ya karşı tehdit teşkil eden eylemlerini sürdürdüğü ifade edilen iddianamede, eski eşinin kendisine ulaşamaması için Çanakkale'den ayrılan Aksu'nun önce annesinin yanına Edirne'ye, bir süre sonra da İstanbul'a taşındığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanıkların olaydan önce 2 Mayıs'ta Çanakkale'den İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları, geceyi bir otelde geçirdikleri, olaydan önce de Aksu'nun ev ve iş yeri arasındaki güzergahını belirledikleri, önceden yapmış oldukları hazırlığa göre her birinin rolünün olayda belli olduğu kaydedilmişti.

Sanıkların başından itibaren "kaçırmak amacıyla hareket ettiklerini" söyleseler de asıl amaçlarının Aksu'yu öldürmek olduğu vurgulanan iddianamede, Aksu'nun kaçırılarak tekrar Rüstem Elibol ile birlikte yaşaması yönünde ikna edilmek istendiği iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Elibol'un başından itibaren maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği ifadelerine yer verilmişti.

- Ceza istemleri

İddianamede, sanık Rüstem Elibol'un "tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ve "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenmişti.

Rüstem Elibol'un, ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, diğer şüpheliler Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.