Bebek emzirme odasını eleştiren anneye başhekimden teşekkür

İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bebek emzirme odasını eleştiren anneye başhekimden teşekkür

Amasya'da semt polikliniğinde bebek emzirme odasının şartlarını yetersiz bulup eleştirilerini sosyal medyada paylaşan anneye, polikliniğin bağlı olduğu hastanenin yeni başhekiminden teşekkür geldi. Başhekim Doç. Dr. Hicabi Sezgin, "Yapıcı eleştiriler bizim için çok değerli. Gereken tadilat yapılarak annelerimize yakışır ortam sağlayacağız. 10 gün sonra farkı göreceksiniz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 18:07, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 18:08
Yazdır
Bebek emzirme odasını eleştiren anneye başhekimden teşekkür

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniğine tedavi için götürdüğü bebeğiyle girdiği emzirme odasının şartlarını yetersiz bulan bir anne cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştırdı. Vatandaşların da yorumlarıyla eleştiriler yaptığı paylaşıma hastanenin başhekiminden açıklama geldi. Bir ay önce başhekimlik görevini devralan Doç. Dr. Hicabi Sezgin, Şeyhcui Mahallesi'ndeki semt polikliniğine giderek 3 gün önce başlanan yenileme çalışmasını takip etti.

Bebek emzirme odasının da yenileme planında yer aldığını vurgulayan Başhekim Sezgin, "Vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yapıcı eleştiriler çok değerli. Bizim burayla ilgili halihazırda yürütülmekte olan bir projemiz vardı. Burada çok hızlı şekilde gereken tadilatlar yapılarak annelerimize yakışır bir ortamı sağlayacağız. Zemin de yenilenecek. Ferah bir şekilde çocuklarıyla ilgilenmelerini sağlayacağız. 10 gün sonra farkı göreceksiniz" diye konuştu.

Görüntüleri çeken anneyi hastaneye davet eden Sezgin, "Buyursun gelsin, misafirimiz olsun. Belki başka önerileri olacaktır. Onları değerlendirelim. Burası yenilendikten sonra burayı tekrar birlikte de gezebiliriz. En azından değişimi kendisi görmüş olur" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber