RTÜK Başkanı Şahin'den Yanardağ'ın 'Alevi' sözlerine: Gereği ivedilikle yapılacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" sözleriyle ilgili olarak, bu ifadelerin nefret söylemi kapsamında değerlendirileceğini ve gerekli işlemlerin başlatılacağını açıkladı. RTÜK, daha önce de TELE 1 kanalına, Merdan Yanardağ'ın "15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır" sözleri nedeniyle çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.

Bu kapsamda, kanalın yayını 5 gün süreyle karartılmış ve yüzde 5 idari para cezası verilmişti.

RTÜK'ten Yeni İşlem Açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün mazur görülemeyeceğini belirtti. Şahin, "Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

Uygulanan Yaptırımlar

5 gün ekran karartma

%5 idari para cezası

RTÜK, toplumsal barışı tehdit eden ve ayrımcılığa yol açan ifadelerle ilgili olarak yasal çerçevede hızlıca işlem yapılacağını vurguladı.



