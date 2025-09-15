Bakanlık engelli alımları için süreci başlattı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu idarelerinin engelli kontenjanı kapsamında alım yapmak üzere taleplerini bildirmesi için tüm kurumlara yazı gönderdi!

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kamu idarelerinin %3 oranında engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.



Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli memur açığı bulunan kamu idarelerinin taleplerini 15 Eylül 2025-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yapmaları gerektiği tüm idarelere bildirilmiştir.



