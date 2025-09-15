Bakanlık engelli alımları için süreci başlattı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarının engelli kontenjanı kapsamında alım taleplerini bildirmesi için yazı gönderdi. Kurumların taleplerini 15 Eylül-31 Ekim 2025 tarihleri arasında iletmesi gerekiyor.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 22:40, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 22:48
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu idarelerinin engelli kontenjanı kapsamında alım yapmak üzere taleplerini bildirmesi için tüm kurumlara yazı gönderdi!
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kamu idarelerinin
%3 oranında engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli memur açığı
bulunan kamu idarelerinin taleplerini 15 Eylül 2025-31 Ekim 2025 tarihleri arasında
yapmaları gerektiği tüm idarelere bildirilmiştir.