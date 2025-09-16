Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
Ankara Sincan'da uzman çavuş Emre Bozkurt, bacanağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zanlı ise aynı silahla intihar etti.
Ankara'da yaşanan trajik olayda, Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt (36), sabah saatlerinde evinden çıktığı sırada otomobilin içinden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bozkurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bozkurt'un cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayın Gelişimi
Emre Bozkurt'u vurarak öldürdüğü belirlenen bacanağı Uğur Balkoca, olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride, Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda 06 HB 155 plakalı aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde, Balkoca'nın cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
Soruşturma Devam Ediyor
- Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Polis ekipleri, olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.