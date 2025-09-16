İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 16 Eylül Salı günü ülke genelinde hava durumu değişiklikler gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güneşli hava etkili olurken, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta ortasından itibaren Balkanlar'dan gelecek serin hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 20°C'lere kadar düşeceği öngörülüyor. Eylül ayıyla birlikte serin hava dalgaları etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, ani yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

İstanbul'da Hava Durumu

İstanbul'da 16 Eylül Salı günü hava parçalı ve az bulutlu olacak. AKOM'un değerlendirmelerine göre, hafta ortasında Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte Çarşamba akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağışların başlaması bekleniyor. Şu anda 26-29°C aralığında seyreden sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren 20-23°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İl İl 16 Eylül Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi

Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne: 32°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu

26°C, parçalı ve az bulutlu Kırklareli: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 34°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu Muğla: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 30°C, az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur: 33°C, parçalı ve az bulutlu

33°C, parçalı ve az bulutlu Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 29°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Konya: 30°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

30°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Nevşehir: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 25°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Düzce: 27°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Rize: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Samsun: 27°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

27°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Trabzon: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 25°C, az bulutlu ve açık

Kars: 24°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık Van: 26°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 36°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 32°C, az bulutlu ve açık

32°C, az bulutlu ve açık Siirt: 34°C, az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD tarafından yapılan uyarılarda ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınması öneriliyor.



