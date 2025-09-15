63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı

Çınar ilçesi Hücetti Mahallesi'nde 26 bin 500 metrekarelik tarım arazisinin Maliye Hazinesi lehine tespitinin ardından Kikizade ailesinin başvurusu ile tespitin iptali için 25 Ocak 1962'de Diyarbakır Kadastro Mahkemesi'nde dava açıldı.

ÇOK SAYIDA HAKİM, SAVCI VE BİLİRKİŞİ DEĞİŞTİ

Dava süresince çok sayıda hakim, savcı ve bilirkişi değişirken; defalarca keşif yapıldı. Dava açıldığında hayatta olan bazı mirasçılar hayatını kaybederken, bazı torunlar ve torun çocukları da davanın tarafı haline geldi. Geçen sürede aile dışından 2 kişi ise arazi üzerinde hak talep etti.

2 KİŞİ DAVA DIŞI BIRAKILDI

Söz konusu dava, 63 yıl sonra 27 Haziran 2025'te sonuçlandı. Duruşmada mahkeme, arazinin 7 bin 11 metrekarelik bölümünü Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırıldığı için paftada o şekilde gösterilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, kalan 19 bin 489 metrekarenin ise arazinin sahibi Abdulkadir Kikizade'nin 17 mirasçısı arasında paylaştırılmasına karar verdi. 64 paya bölünen arazinin 16 payı eşi Sabiha Kikizade'ye, 3'er pay ise 16 çocuk ve toruna verildi. Arazide hak iddia eden 2 kişi de hak sahibi olmadıkları gerekçesiyle dava dışı bırakıldı.