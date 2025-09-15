Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir televizyon dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında, daha önce verdiği bir röportajda söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Göntem, bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Show TV'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı.

Cihangir'deki evinde gözaltına alınan Göntem, eskortluğu savunan sözleriyle tepki çekmişti.

Dizinin yapımcısı Gold Film'den konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra Çıplak dizisinin de senaristi olan Merve Göntem'in kız lisesinde okurken bazı arkadaşlarının para karşılığı seks yaptığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Kız lisesi mezunuyum, benim lisemde para karşılığı seks yapan kızlar vardı ve biz onlara 'eskort' demiyorduk. Çok normal geliyordu bize. Eylül'ü yazarken onlardan çok etkilendim ve beslendim. Ya da üniversitelerde yurtlarda kalan, şehir dışından İstanbul'a okumaya gelip burada birtakım gece kulüplerine gidebilmek için bunu yapan o kadar çok genç kız var ki..

Buradaki genç kızlar çok şeyden bıktı, giydikleri etek boyuna karışılmasından bıktılar. Onlar için birisiyle para karşılığı seks yapmak ne ki, dünyada o kadar fazla kötülük var ki yaşadığımız sertlik içinde light kalıyor. Karanlık içinde kız, kendi eğlencesini yaratmış."

AVUKATI KONUŞTU

Emniyete götürülen Göntem'in avukatı Giray Kemer, suç isnadını henüz öğrenemediklerini ancak Göntem'in Çıplak dizisinde yazdığı karakter hakkında 4 yıl önce yaptığı konuşmanın yeniden gündem olmasının ardından gözaltına alındığını söyledi:

Müvekkilim Merve Göntem, birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp emniyete götürülerek gözaltına alınmıştır. Senaryosunu yazdığı ve dijital medya platformunda yayınlanan 'Çıplak' adlı dizi filmdeki kurgusal bir karakter hakkında bundan dört yıl önce sosyal medya platformunda sorulan bir soruya istinaden verdiği durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir. Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir.