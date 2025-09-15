Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Eskihamur köyü yolunda Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği araçtaki aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "14.09.2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik birimlerimiz adli tahkikat doğrultusunda çalışmalarına titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullandı.