Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 628,22 puan artışla 11.000,26 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 200,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık ve holding hisselerinde dikkat çekici artış

Endeksler arasında bankacılık endeksi yüzde 6,06, holding endeksi yüzde 6,49 değer kazanırken, sektör endekslerinin tamamı yükselişle günü kapattı. En fazla kazandıran sektör ise yüzde 9 artışla finansal kiralama faktoring oldu.

11 Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek günlük artış

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Ancak Borsa İstanbul'da, yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle endeks 11 Mayıs 2023'ten bu yana en güçlü günlük artışını kaydederek 11 bin puanı aştı.

Bütçe verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderler ise 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira olarak gerçekleşti.

Analistlerden teknik değerlendirme

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 direnç, 10.800 ve 10.600 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.