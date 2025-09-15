Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde

BIST 100 endeksi, yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puana yükseldi. Böylece 11 Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek günlük artış kaydedildi.

Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 628,22 puan artışla 11.000,26 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 200,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık ve holding hisselerinde dikkat çekici artış

Endeksler arasında bankacılık endeksi yüzde 6,06, holding endeksi yüzde 6,49 değer kazanırken, sektör endekslerinin tamamı yükselişle günü kapattı. En fazla kazandıran sektör ise yüzde 9 artışla finansal kiralama faktoring oldu.

11 Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek günlük artış

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Ancak Borsa İstanbul'da, yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle endeks 11 Mayıs 2023'ten bu yana en güçlü günlük artışını kaydederek 11 bin puanı aştı.

Bütçe verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderler ise 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira olarak gerçekleşti.

Analistlerden teknik değerlendirme

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 direnç, 10.800 ve 10.600 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

