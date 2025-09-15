Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ağustos ayında 96,7 milyar TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe gelirleri 1 trilyon 288,1 milyar TL, giderler ise 1 trilyon 191,4 milyar TL oldu. Böylece geçen yılın aynı ayında 129,6 milyar TL açık verilirken, bu yıl güçlü bir bütçe fazlası kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 86,5 artarak 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 45,2 artışla 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 yükselerek 7 trilyon 983 milyar 566 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,8 artarak 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 96 milyar 705 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 907 milyar 635 milyon lira açık verdi.

