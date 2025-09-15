İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 919 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 919 bin liraya geriledi.

15 Eylül 2025
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 919 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 788 bin lira, en yüksek 4 milyon 939 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,02 azalışla 4 milyon 919 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 4 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 581 milyon 95 bin 547,54 lira, işlem miktarı ise 2 bin 575,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 10 milyon 567 bin 646,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.920.000,003.623,00
En Düşük4.788.000,003.603,40
En Yüksek4.939.900,003.705,00
Kapanış4.919.000,003.603,40
Ağırlıklı Ortalama4.894.987,243.674,57
Toplam İşlem Hacmi (TL)12.581.095.547,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.575,89
Toplam İşlem Adedi162

