16 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'den gelen muhtarları kabul edecek.
(TBMM/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Kahramanmaraş/11.30/16.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamındaAK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, dernek ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.
(Bitlis/12.15-17.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Adıyaman/11.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin sektör bilançolarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda "Resimli Türk Abideleri" eserinin tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/10.30)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, oynanacak 10 müsabakayla başlayacak.
2- Galatasaray Kulübü ile Gain Medya arasındaki kadın futbol takımı isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)