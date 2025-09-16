16 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'den gelen muhtarları kabul edecek.

(TBMM/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Kahramanmaraş/11.30/16.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamındaAK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, dernek ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Bitlis/12.15-17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Adıyaman/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin sektör bilançolarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda "Resimli Türk Abideleri" eserinin tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, oynanacak 10 müsabakayla başlayacak.

2- Galatasaray Kulübü ile Gain Medya arasındaki kadın futbol takımı isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)