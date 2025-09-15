Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya 41,36 TL'den başlayan dolar, günü 41,29 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 17:18, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,3680
|41,3690
|41,2890
|41,2900
|Avro
|48,5110
|48,5120
|48,5810
|48,5820
|Sterlin
|56,1070
|56,1170
|56,1760
|56,1860
|İsviçre frangı
|51,9170
|51,9270
|51,9680
|51,9780
|ANKARA
|ABD Doları
|41,3380
|41,4180
|41,2590
|41,3390
|Avro
|48,4710
|48,5510
|48,5410
|48,6210
|Sterlin
|56,0470
|56,2570
|56,1160
|56,3260