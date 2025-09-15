Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,3680 41,3690 41,2890 41,2900 Avro 48,5110 48,5120 48,5810 48,5820 Sterlin 56,1070 56,1170 56,1760 56,1860 İsviçre frangı 51,9170 51,9270 51,9680 51,9780 ANKARA ABD Doları 41,3380 41,4180 41,2590 41,3390 Avro 48,4710 48,5510 48,5410 48,6210 Sterlin 56,0470 56,2570 56,1160 56,3260