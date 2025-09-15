İnşaat üretimi temmuzda arttı

Endeks, temmuzda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 2,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,3, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 artış gösterdi.

Buna göre, endeks temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış kaydetti.

