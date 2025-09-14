Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Sosyal medyada satılan gizemli kutular, cazip fiyatlarla tüketicileri kandırıyor. Değersiz eşyalar ve boş kutularla karşılaşabilirsiniz. Uzmanlar uyarıyor! Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketici Hakem heyetleri olarak size yardımcı da olamayız çünkü bir kutu görsel ve siz o kutuyu satın alıyorsunuz. O kutunun dışına para vermiş gibisiniz. Sizi savunamayız " idarelerini kullandı.

14 Eylül 2025
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin sosyal medya üzerinden "gizemli kutu" adı altında aldıkları ürünlerde mağduriyet yaşayabileceklerini belirtti.

Şahin, "Tüketici Hakem heyetleri olarak size yardımcı da olamayız çünkü bir kutu görsel ve siz o kutuyu satın alıyorsunuz. O kutunun dışına para vermiş gibisiniz. Sizi savunamayız " idarelerini kullandı.

Şahin, yaptığı açıklamada, dolandırıcıların bazı sosyal medya platformlarında "Ucuz fiyatlı gizemli kutu satışı", "Ünlü mağaza deposu ürün fazlası", "Kutunun içinde değerli eşyalar var" gibi paylaşımlarla tüketicileri aldatmaya çalıştığını söyledi.

Sahte reklamlarla sosyal medyada hızla yayılan "gizemli kutu" satışlarının tüketicileri mağdur ettiğini anlatan Şahin, tüketicileri, güvenilir ve bilinir alışveriş platformları dışındaki site ve sosyal medya platformlarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Tüketicilerin, çok cazip görünen "sürpriz" kampanyalara şüpheyle yaklaşmaları gerektiğini dile getiren Şahin, yüksek fiyatlarla satın alınan kutularda değersiz eşyalar olabildiğine veya tüketiciye gönderilen kutuların boş çıktığına dikkati çekti.

Şahin, dolandırıcıların aslında tüketiciyle dalga geçtiğini belirterek, içerisinde ne olduğu bilinmeyen kutuya para yatırılmasının mantıksız bir hareket olduğunu ifade etti.

"Onların gözü sizin cebinizde, paranızda"

Bir süre önce Reklam Kurulu tarafından "gizemli kutu" adı altında satış yapan sitelere erişim engeli kararı alındığını anımsatan Şahin, Ticaret Bakanlığı'nın da durumu takip ettiğini söyledi.

Birilerinin insanlara durduk yere pahalı birtakım eşyaları veya aletleri ucuza hatta bedavaya yakın fiyata vermeyeceğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bizde 'Bayram değil, seyran değil, hayırdır.' ya da 'Bedava peynir fare kapanında olur.' gibi bazı laflar vardır. Tuzağa düşürülüyorsunuz. Bu bir mesajdır aslında. Buradan uzak durmamız gerektiğinin farkına varmamız lazım. Yoksa birileri pusuya yatmış, masumane bir şekilde ürünlerin zarar görmesiyle ucuza elden çıkarma düşüncesini suistimal edip, tüketicilerin cebindeki paraya gözlerini dikiyor. Gizemli kutuların sonu genellikle hüsran oluyor. Tüketici çok pahalı aletler, kıymetli bir telefon ya da oyun konsolu beklerken, karşısına bir oyuncak ya da çok değersiz saçma sapan eşyalar çıkabiliyor. Onların gözü sizin cebinizde, paranızda. Lütfen buna fırsat vermeyin."

Şahin, uzaktan satış yönetimiyle alışveriş yapan tüketicilerin, mutlaka belge alabilecekleri siteleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Belgesi olmayan "gizemli kutu" alışverişinde tüketiciyi savunamadıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda satın alınan ürünlerde bir problem yaşadığımızda belgesini alıp tüketiciyi savunabiliyoruz, bu uzaktan satış olsa bile. Fakat burada elde bir belge de yok. İçinden oyuncak, salatalık çıksa veya hiçbir şey çıkmasa da o kutuya para vermiş oluyorsunuz. Tüketici Hakem heyetleri olarak size yardımcı da olamayız çünkü bir kutu görsel ve siz o kutuyu satın alıyorsunuz. O kutunun dışına para vermiş gibisiniz. Sizi savunamayız. Lütfen, bu tuzaklara düşmeyin."


