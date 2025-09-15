1 ay önce işe başladığı dükkanı soydu: Telefonu 'Şuna bak' diyerek çaldı

İstanbul Beyoğlu'na bağlı Taksim'de Said Murat A., yaklaşık 1 ay önce cinsel sağlıkla ilgili ürünler satan bir dükkanda işe başladı.

Olay günü çalışan Said Murat A., iş yeri sahibi Muhammet A. dükkanda olmadığı sırada defteri arasında bulunan 9 bin 900 lirayla birlikte çaldı.

ÇALDIĞI TELEFONU BEĞENMEDİ

Kısa bir süre sonra dükkana geri dönen Said Murat A., bu kez de iş yerine ait cep telefonunu çaldı.

Şüphelinin telefonu çaldığı sırada

"Şuna bak ya"

diyerek tepki gösterdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından iş yeri telefonunu arayan Muhammet A. telefonun kapalı olduğunu görünce, kendi telefonundan iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Çalışanının dükkandan hırsızlık yapıp kaçtığını gören Muhammet A., emniyete giderek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.